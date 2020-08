LIVE | Sevilla comfortabel aan de leiding, Bosz met Leverkusen op voorsprong

Bertens hakt uiterlijk maandag knoop door over US Open

8:45 Kiki Bertens, de nummer 7 van de wereld, hakt uiterlijk maandag de knoop door of ze naar New York afreist voor de Western & Southern Open (normaal in Cincinnati) en de US Open. Volgens haar coach Elise Tamaëla zitten er nog altijd haken en ogen aan de beslissing. ,,Bijvoorbeeld over quarantaine en de verzekering.’’