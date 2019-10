LIVE | Schöne na ruim een uur spelen naar de kant

Overzicht | Promoven­dus ONI stijgt naar tweede plaats, Internos kent weinig moeite met Alliance

18:56 ONI is ook in de derde klasse amper af te stoppen. In eigen huis won het overtuigend van medesubtopper BZC'14 met 6-2. De ploeg uit 's-Gravenmoer bleef zo voor de 29ste wedstrijd op rij ongeslagen. Elders boekte Internos de tweede driepunter van het seizoen.