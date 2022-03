LIVE | Schaatspak Schouten levert ruim 10.000 euro op voor Giro555, KNVB vangt vluchtelingen op

Michael van Gerwen naar halve finales in Duitsland nadat Peter Wright zich terugtrekt

Michael van Gerwen staat in de halve finale van het German Darts Championship bereikt. Zijn tegenstander in de kwartfinale, Peter Wright, heeft zich teruggetrokken. Eerder vandaag was de Brabander was met 6-4 in legs te sterk voor Martin Lukeman, de nummer 76 van de wereld.

