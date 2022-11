LIVE schaatsen | Wat kunnen Nederlanders op de 500 meter voor mannen in Thialf?

Koch groeide bij PSV op met Memphis: ‘Hij wees iedereen op regeltjes die hij zelf altijd irritant vond’

Het WK in Qatar staat op het punt van beginnen, het Nederlands elftal begint maandag met een wedstrijd tegen Senegal. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi duiken we met Brabantse betrokkenen in het verleden van een Oranje-topper. Vandaag: Menno Koch, die in de jeugd én het eerste van PSV jarenlang met Memphis Depay speelde.

