LIVE schaatsen | Dag één NK afstanden: Roest wint 5000 meter, Scheperkamp pakt eerste 500 meter

Roest overtuigend naar Nederlandse titel op 5000 meter

Roest kwam in Thialf tot 6.08,77. Daarmee was hij 4 seconden sneller dan Bosker. Die hield met een tijd van 6.12,95 Bergsma (6.13,37) van het zilver. Bergsma was de titelverdediger. De 37-jarige Fries won de nationale titel op de 5 kilometer in oktober 2021 in een tijd van 6.07,30. Beau Snellink viel met 6.17,85 naast het podium.