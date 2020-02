LIVE | Sainz houdt huis in McLaren, Hamilton maakt kilometers

Aubameyang: ‘Ik heb echt geen idee hoe dat ik die kans kon missen’

10:53 Pierre-Emerick Aubameyang ging gisteren van held naar schlemiel tijdens het Europa League-duel van Arsenal met het Griekse Olympiakos. De aanvoerder van The Gunners maakte in de verlenging eerst een schitterde goal door een omhaal binnen te schieten, maar mistte in de laatste secondes dé kans om zijn ploeg een ronde verder te schieten.