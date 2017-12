Ronald Mulder wint 500 meter, Verbij en Smeekens gaan mee

LIVE: Dutch clash en Van Gerwen tegen oud-rugbyer Price

19:51 De avondsessie van dag 11 van het WK darts is er eentje om van te watertanden. Een kraker in de derde ronde tussen Van Barneveld en Van der Voort. En ook titelfavoriet Van Gerwen komt in actie. Mis hier niets. WK darts, tweede ronde (best of 7 sets) 20.15 uur: Wright - J. Lewis 0-0 in lges (0-0 in sets) Derde ronde (best of 7 sets) 21.15 uur: Van der Voort - Van Barneveld 22.15 uur: Van Gerwen - Price