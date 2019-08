LIVE | Rode vlag na crash voor Albon, regen op komst tijdens tweede training in Hongarije

Stam: ‘Ik hoop nog steeds op versterkin­gen’

14:54 Feyenoord-coach Jaap Stam had zijn selectie deze week graag versterkt gezien met twee extra spelers. Tot vandaag heeft hij echter niemand kunnen verwelkomen in De Kuip. ,,Ik hoop nog steeds dat er spelers bij komen”, stelde de coach in aanloop naar het thuisduel met Sparta van komende zondagmiddag.