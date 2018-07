LIVE: Rode Duivels weer thuis, New York eert finalisten

GTC RALLY Hermen Kobus overleeft de hel van Achtmaal en wint GTC Rally

1:51 Hermen Kobus heeft de GTC Rally gewonnen in zijn Skoda Fabia R5. Na twaalf proeven had hij samen met navigator Erik de Wild twee minuten en 49 seconden voorsprong op het duo Kevin van Deijne en Hein Verschuuren in hun Ford Fiesta R5. ,,Dit is de revanche voor vorig jaar toen we turboproblemen hadden. Wel jammer dat Bob de Jong en Hans Weijs jr er na de zesde proef al uit lagen. Daardoor hebben we er voor het publiek geen leuke show van kunnen maken", liet de winnaar weten.