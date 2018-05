LIVE: Ricciardo met motorproblemen aan de leiding, Verstappen negende

DE SPORTZOMER VAN TOEN Eenzame Koos Moerenhout lag op de hotelkamer met Pavarotti

8:45 In de serie ‘De sportzomer van toen’ kijkt deze krant de komende maanden terug op opmerkelijke momenten uit het verleden rond Brabantse sporters. Vandaag: hoe Koos Moerenhout alleen achterbleef in de Giro van 2003. Van de ene op andere dag stond hij er alleen voor. Al zijn ploeggenoten stapten af. ‘Het was vooral onwennig leuk.