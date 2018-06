LIVE: Rel bij Kroaten, Duitse media kraken Mannschaft

Rel bij Kroaten

Kroatië won het eerste WK-duel met Nigeria (2-0), maar het land is in rep en roer nadat AC Milan-aanvaller Nikola Kalinic weigerde in te vallen in de slotfase. Naar eigen zeggen had hij rugklachten, maar bondscoach Zlatko Dalic gelooft zijn spits niet en dreigt hem volgens Kroatische media naar huis te sturen. Vanmiddag om kwart over vier hebben de Kroaten een persconferentie gepland. Mogelijk dat dan meer duidelijk wordt.