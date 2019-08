LIVE | Regendruppels tijdens eerste training in Hongarije

‘Mister’ Draai Henk van Broekhoven is ook aan zijn veertigste Draai toe: ‘Zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen’

10:00 ROOSENDAAL - Hij is eigenlijk ‘Mister Draai', maakte alle edities als bestuurslid mee. Van de eerste in 1980, met kersverse Tourwinnaar Joop Zoetemelk aan de start tot en met De Draai van dit jaar, waarbij het criterium na een paar jaar terugkeert naar de roots met bekende namen uit het profpeloton op de Kade. En als het aan de 77-jarige Henk van Broekhoven ligt, is die veertigste zeker niet zijn laatste Draai.