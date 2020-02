LIVE | Red Bull probeert technische problemen op te lossen in ochtendsessie

Italiaanse media prijzen Mertens: ‘In het huis van Maradona is Dries de baas’

8:24 Dries Mertens is na gisteravond all-time topscorer van Napoli. De voormalig speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV maakte de enige goal namens Napoli in het Champions League-duel met Barcelona (1-1) en staat nu op 121 goals. Even veel als Marek Hamsik.