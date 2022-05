LIVE | Real Madrid en Man City strijden om ticket naar Parijs voor finale tegen Liverpool

Mercedes-baas Toto Wolff wil driemaal per jaar racen in China: ‘Een fantasti­sche markt’

Teambaas Toto Wolff van Mercedes hoopt dat de Formule 1 terugkeert naar China en denkt dat er in de toekomst zelfs drie races in één seizoen mogelijk zijn in het Aziatische land. De Grote Prijs van China gaat dit jaar voor het derde jaar op rij niet door vanwege de coronapandemie.

