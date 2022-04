LIVE | Rayo snel op voorsprong na gesnurk van Dest, Barça moet vrezen voor volgende nederlaag in Camp Nou

Zondag 5A HSC’28 maakt er vijf, koploper TVC Breda wint en ziet concurren­ten in spoor blijven

TVC Breda won de topper van OVV’67, Neerlandia’31 en Molenschot winnen ook en blijven TVC Breda zo in het spoor. Advendo en DVVC bleven puntloos achter en HSC’28 had scoringsdrift als antwoord op het fysieke spel van tegenstander HZ’75 . Maar liefst vijf keer wist het team van trainer Peter Deelen te scoren in het duel tegen de ploeg uit Hooge Zwaluwe. TPO uit Moerdijk was vrij.

21:27