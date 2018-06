LIVE: Ramos waarschuwt Spanje, D-day voor Messi

Ramos waarschuwt Spanje

De Spaanse aanvoerder Sergio Ramos heeft zijn teamgenoten gewaarschuwd. ,,We moeten eerlijk zijn: dit is niet de manier waarop we wereldkampioen kunnen worden'', zei Ramos na het moeizame gelijkspel tegen Marokko (2-2). ,,Als we deze fouten ook in de achtste finales maken, vliegen we uit het toernooi en moeten we terug naar huis. We hebben ons doel bereikt, maar we kunnen niet trots zijn op de manier waarop.'' Bondscoach Fernando Hierro: ,,Vijf tegendoelpunten krijgen in drie wedstrijden is niet goed.''