LIVE | PSV start met twee echte aanvallers in Tel Aviv, Joey Veerman op de bank

Boze UEFA beslist morgen over Champions Lea­gue-finale in Sint-Petersburg

De Europese voetbalbond UEFA beslist vrijdag of de finale van de Champions League op 28 mei in Rusland gespeeld kan worden. Het bestuur van de UEFA komt voor een spoedzitting bijeen om te praten over de ontstane situatie, na de inval van Russische militairen in Oekraïne.

16:02