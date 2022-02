LIVE | PSV ontsnapt aan begin van tweede helft met bal op de paal

video David Neres en ploeggeno­ten in Oekraïne smeken Braziliaan­se regering om hulp: ‘Wanhopige situatie’

Rusland is de oorlog met Oekraïne officieel begonnen. David Neres, voormalig speler van Ajax, zit momenteel met zijn teamgenoten van Sjachtar Donetsk vast in een hotel in Kiev. Samen met zijn landgenoten vraagt Neres op social media om hulp.

13:04