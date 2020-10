LIVE | PSV met Ihattaren en Hendrix in basis tegen Granada

Vuelta Daniel Martin sprint sneller dan Roglic, Carapaz én Poels op slotklim

18:15 Daniel Martin heeft de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de slotklim naar La Laguna Negra de Vinuesa was de Ier van Israel Start-Up Nation de snelste van een favorietengroep, voor rodetruidrager Primoz Roglic en Richard Carapaz. Wout Poels eindigde knap als vierde. Roglic blijft in het bezig van de rode trui.