LIVE | PSG zonder Messi en met Wijnaldum op achterstand, Nederlanders weer op bank Club Brugge

Succes­coach Johan de Wit stopt na zeven jaar bij Japanse schaats­bond: ‘Mijn hart is gebroken’

Johan de Wit stopt als bondscoach van de Japanse schaatsploeg. De 42-jarige Noord-Hollander liet zelf op zijn sociale media weten dat aan zijn verbintenis in Japan na zeven jaar een einde komt. ,,Mijn hart is gebroken”, aldus De Wit. ,,Na zeven jaar eindigt mijn avontuur in Japan.”

11:04