LIVE | Price deelt tik uit aan Gurney, later ook Van Gerwen in actie

Haalt Michael van Gerwen, in tegenstelling tot Dirk van Duijvenbode, wél de halve finale van het WK Darts? Op die antwoord mag Mighty Mike vanavond antwoord geven in zijn partij tegen Dave Chisnall. Maar voor het zover is, beginnen we dartsavond met de kwartfinale tussen Gerwyn Price en Daryl Gurney. Volg de twee kwartfinales in dit liveblog!



Kwartfinales vanaf 19.00 uur (best of 9)

Gerwyn Price - Daryl Gurney 2-0

Michael van Gerwen - Dave Chisnall