LIVE Premier League | Wout Weghorst direct in de basis bij Manchester United, Tyrell Malacia op de bank

Ineos-miljardair Jim Ratcliffe wil nu ook Manchester United overnemen

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft zich met zijn bedrijf Ineos gemeld in het biedingsproces voor de overname van Manchester United, de club waar Erik ten Hag trainer is. Een woordvoerder van Ineos bevestigde een bericht hierover in de Britse krant The Times. ,,We hebben ons formeel gemeld in het proces”, zei hij.

7:26