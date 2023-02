LIVE Premier League | Veltman in basis Brighton, Bayern met De Ligt, maar zonder Blind

PS­V-sponsoren staan reclame­plek­ken dit weekend af voor de wervingsac­tie van perschef Thijs Slegers

Tijdens PSV-FC Groningen wordt zaterdagavond in het Philips Stadion uitgebreid aandacht besteed aan de wervingsactie voor nieuwe bloed- en stamceldonoren die door perschef Thijs Slegers is ontketend. Slegers is ernstig ziek en deelde deze week mee dat hij is uitbehandeld. In de levenstijd die hem nog rest, wil hij volop helpen om zoveel mogelijk donoren te strikken.

9 februari