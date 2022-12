LIVE Premier League | Rashford en Martial scoren voor Manchester United, Van de Beek valt in voor Antony

Baanwiel­ren­ner Harrie Lavreysen verdedigt nationale sprintti­tel met succes

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn het onderdeel sprint gewonnen. De titelverdediger was in de finale in Omnisport sneller dan Tijmen van Loon. Lavreysen won zowel de eerste als tweede heat.

19:57