LIVE Premier League | Nuñez zet Liverpool razendsnel op voorsprong in Newcastle

Met video Duitse media niet onder de indruk van Ajax: ‘Dusan Tadic was een totale mislukking in de frontlinie’

Union Berlin liet gisteravond in Amsterdam een uitgelezen kans liggen om Ajax te verslaan, zo oordelen de Duitse media, die na de 0-0 in de Johan Cruijff Arena allerminst geïmponeerd zijn van de ploeg van John Heitinga. ‘Ajax had geen flauw idee.’