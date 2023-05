LIVE Premier League | ManUnited heeft aan één punt tegen Chelsea genoeg voor CL-ticket

met video LIVE Giro d’Italia | Vier man op kop in vlakke etappe aan Adriati­sche kust, krijgen we een massa­sprint?

De sprinters in de Giro d’Italia krijgen nog maximaal twee kansen op dagsucces en vandaag is de eerste mogelijkheid. Na de loodzware rit van gisteren, waarin Geraint Thomas de roze trui pakte, wacht in de zeventiende etappe een grotendeels vlakke tocht. Volg via ons livewidget het koersverloop en via ons liveblog de belangrijkste ontwikkelingen van de etappe.