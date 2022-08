Live Premier League | Manchester United op achterstand tegen Brentford door blunder van De Gea

Met video Fraaie zegereeks Nick Kyrgios ten einde na nederlaag in Montreal

Nick Kyrgios heeft na negen overwinningen op rij weer eens een tennispartij verloren. De Pool Hubert Hurkacz was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Australiër in de kwartfinales van het masterstoernooi van Montreal. Hurkacz zag zijn opponent weliswaar 53 ‘winners’ slaan maar won wel in drie sets: 7-6 (4) 6-7 (5) 6-1.

12 augustus