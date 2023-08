LIVE Premier League | Maakt Jurriën Timber zijn debuut voor Arsenal in Engelse competitie?

Bijzonder gebaar van Tadej Pogacar voor slachtof­fers noodweer in Slovenië: ‘Voor elke handteke­ning en foto doneer ik 10 euro’

Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten afgelopen week enorme schade in Slovenië. Dorpen werden geëvacueerd, wegen en spoorwegen stonden onder water en er brak een dam door in het oosten van het land. De totale schade wordt al op meer dan 500 miljoen euro geschat. Wielrenner Tadej Pogacar springt in de bres en stort al zeker 10.000 euro voor de slachtoffers.