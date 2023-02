LIVE Premier League | Liverpool verdedigt comfortabele voorsprong op 10 man Newcastle

met samenvatting Daniil Medvedev eerste finalist ABN Amro Open na eenvoudige zege op Grigor Dimitrov

De Rus Daniil Medvedev heeft als eerste de finale bereikt van het ABN Amro Open in Rotterdam. Medvedev was in de halve finales in twee sets te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-1, 6-2.