LIVE Premier League | Liverpool met Gakpo en Van Dijk razendsnel op achterstand tegen koploper Arsenal

Tennis­sters treffen bij Billie Jean King Cup in Antalya onder meer gastland Turkije

De Nederlandse tennissters nemen het komende week in het toernooi om de Billie Jean King Cup in Antalya op tegen gastland Turkije, Letland, Hongarije en Egypte. Bij de loting werd Oranje ingedeeld in groep A, die uit vijf landen bestaat. Poule B telt zes landen, waaronder Kroatië en Servië.