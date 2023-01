LIVE Premier League | Liverpool komt op achterstand tegen Brentford na eigen goal

Met video Fans nemen in Santos afscheid van Pelé, Gianni Infantino wil dat elk land één stadion naar Braziliaan vernoemt

In het stadion van Santos is de 24 uur durende wake voor de vorige week overleden Pelé begonnen, waarbij fans afscheid van de voetballegende kunnen nemen. Onder anderen president Lula zal er zijn en FIFA-baas Gianni Infantino is er al. Die laatste vertelde te gaan voorstellen dat elke FIFA-lidstaat één stadion naar Pelé vernoemt.

17:46