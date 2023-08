LIVE Premier League | Gakpo en Van Dijk met Liverpool op bezoek bij Newcastle United

Met video LIVE Vuelta | Tweede etappe naar Montjuïc, regen stroomt door de straten in Barcelona

Nadat er gisteren veel te doen was over de natte en donkere omstandigheden waarin de renners de ploegentijdrit moesten afwerken, is het ook vandaag meteen weer opletten geblazen in de Vuelta. Het peloton krijgt in deze rit van 181,8 kilometer drie gecategoriseerde beklimmingen voor de kiezen, met aan het einde de pittige klim naar het kasteel van Montjuïc in Barcelona. Waagt iemand als Primoz Roglic een poging, of zijn er sprinters die dit nog aan kunnen? Vanaf 12.45 uur volg je het in bovenstaande livewidget en het liveblog hieronder.