LIVE Premier League | Erik ten Hag neemt het met Manchester United op tegen Newcastle United

Fotoserie Philippe Gilbert neemt afscheid op ‘zijn’ Cauberg: ‘Ik heb altijd kunnen genieten van het leven’

Philippe Gilbert heeft afscheid genomen van het profwielrennen met een criterium in Valkenburg rond de Cauberg, de plek waar hij in 2012 wereldkampioen werd en waar hij vier keer de Amstel Gold Race won. De 40-jarige Belg won zijn eigen afscheidskoers ‘Phil’s Last Ride’ voor Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) en de Belg Arnaud De Lie, ploeggenoot bij Lotto-Soudal. Bekijk onderaan dit artikel een fotoreeks.

15 oktober