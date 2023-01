LIVE Premier League | Erik ten Hag met Manchester United op bezoek bij koploper Arsenal

LIVE La Liga | Koploper FC Barcelona tegen Getafe, speeltijd voor Frenkie de Jong en Memphis Depay?

FC Barcelona is de koploper van La Liga. De ploeg van trainer Xavi heeft drie punten meer dan grote rivaal Real Madrid. Vanavond (aftrap 18.30 uur) komt laagvlieger Getafe op bezoek in Camp Nou. Krijgen Frenkie de Jong en Memphis Depay speeltijd bij Barça? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog!

10:00