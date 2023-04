LIVE Premier League | Engelse competitie direct hervat met clash tussen Manchester City en Liverpool

Teambaas Red Bull vindt sprintrace in Bakoe belache­lijk: ‘Grote kans dat je een auto kan weggooien’

Teambaas Christian Horner van Red Bull voorziet vooral schade in de eerste sprintrace van dit jaar die is gepland bij de Grand Prix van Azerbeidzjan eind april. ,,Het is in mijn ogen belachelijk om de eerste sprintrace van het jaar te houden op een stratencircuit zoals dat in Bakoe. De kans op extra kosten voor de teams is erg groot”, zei de Brit bij de Grote Prijs van Australië.