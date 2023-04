LIVE Premier League | Droomstart voor Liverpool tegen Spurs, Kane doet kort voor rust iets terug

Eerste Belg ooit Luca Brecel flikt het weer en bereikt vanuit geslagen positie finale op WK snooker

Luca Brecel is de eerste Belgische finalist in de geschiedenis van het WK snooker. De 28-jarige Brecel leek dood en begraven in zijn halve finale tegen Si Jiahui uit China, maar won vervolgens uit het niets elf frames op rij en maakte de historische comeback even later compleet: 17-15. Brecel neemt het in de finale in Sheffield op tegen Mark Selby, die in de ander halve finale favoriet Mark Allen klopte (17-15).