LIVE Premier League | Domper voor United: Antony per brancard van het veld, Rashford vervangt hem

Hoe PSV ineens voor een monsterk­lus is komen te staan: de club kan (bijna) helemaal overnieuw beginnen

PSV zat na het toch nog onverwachte vertrek van Ruud van Nistelrooij een dag in zak en as, maar moet door richting de absolute finale van dit seizoen. Fred Rutten zit zondag bij AZ nog een keer op de trainersstoel, maar dan? Wat moet er gebeuren? De club kan weer helemaal opnieuw beginnen en is ook nog deels afhankelijk van zondag, waarin de Champions League-voorrondes gehaald moeten worden.