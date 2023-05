LIVE Premier League Darts | Van Gerwen wil na twee maanden weer eens dagzege pakken

Noël van ‘t End loopt medaille mis bij WK judo in Doha

Judoka Noël van ‘t End is er bij de wereldkampioenschappen in Doha niet in geslaagd om een medaille te veroveren in de klasse tot 90 kilogram. In de herkansingen verloor hij in de golden score op straffen van de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales. Bij winst had hij nog een bronzen plak kunnen behalen.