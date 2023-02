Live Premier League Darts | Michael van Gerwen plaatst zich bij openingsavond meteen voor finale

Tijdens de openingsavond van de Premier League in Belfast stond eerst een reprise van de WK-finale op het programma en Michael van Gerwen greep de kans op revanche met beide handen aan; hij versloeg wereldkampioen Michael Smith in de kwartfinale met 6-3.

Dat de wereldtop breed is, bewezen de kwartfinales in Belfast. Van de top-4 van de wereldranglijst wist alleen Van Gerwen de halve finale te bereiken. Naast Smith sneuvelden ook Peter Wright en Gerwyn Price al meteen.

Door zijn zege op Smith verzekerde Van Gerwen zich meteen van zijn eerste punten voor de Premier League-ranglijst, waarvan de beste vier zich na 16 speelronden plaatsen voor de play-offs. In de halve finale wachtte de Belg Dimitri van den Bergh, die in de openingspartij van de avond verrassend snel klaar was met Jonny Clayton: 6-2.

Tijdens het WK maakte Mighty Mike in de halve finale nog korte metten met Dancing Dimitri (6-0) en ook nu pakte de Vlijmenaar direct de eerste leg af die de Belg was begonnen: 0-1. Maar die bleek weerbaarder dan een maand geleden en ‘brak’ direct terug: 1-1. Maar MVG plaatste een nieuwe break en denderde door naar 1-3. Maar Van den Bergh was nog niet gebroken en gooide in de vijfde leg 127 uit met dubbel bull. Voor Van Gerwen was het een kwestie van het behouden van de legs die hij zelf mocht beginnen en dat lukte, zodat hij de partij met 4-6 won.