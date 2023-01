LIVE Premier League | Cody Gakpo nog niet bij selectie van Liverpool voor duel met Brentford, basisplaats Van Dijk

Samenvatting Smith knokt zich voorbij Bunting en gaat naar halve finale

Micheal Smith kwam maandagmiddag niet écht in de problemen tegen Stephen Bunting. In ‘de eerste tot vijf sets’ wist Bunting in eerste instantie nog een nederlaag uit te stellen door zijn derde set te pakken. Daarna kon Smith wel zijn vijfde set bijschrijven.

1 januari