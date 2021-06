LIVE | Plaatst Verstappen zich zonder problemen voor de strijd om pole?

Samenvatting Concurren­tie gewaar­schuwd: Verstappen in slottrai­ning met afstand de snelste

14:03 Max Verstappen is klaar voor de kwalificatie op het circuit van Paul Ricard. In de slottraining zette hij zijn naaste belager Valtteri Bottas op dik 7 tienden, maar zo groot zal het gat met de Mercedessen later op de dag (15.00 uur) hoogstwaarschijnlijk niet zijn in het zuiden van Frankrijk.