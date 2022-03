LIVE | Pikant tennisduel in Mexico, morgen besluit over paralympics

Viaplay gaat documentai­re maken over Max Verstappen: ‘Lion Unleashed’

Viaplay gaat een documentaire over Max Verstappen uitzenden. In Verstappen - Lion Unleashed praat de Nederlandse autocoureur samen met zijn vader Jos, zijn manager en anderen over het winnen van zijn eerste Formule 1-kampioenschap en wordt vooruit gekeken naar komend seizoen.

9:16