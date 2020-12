LIVE | Petersen moet Zuid-Afrikaanse eer redden na verlies Carolissen

Deuren Alexandra Palace blijven gesloten voor toeschou­wers WK darts

13:52 Het WK darts 2021 zal de boeken ingaan als een WK dat grotendeels gespeeld werd zonder publiek. Ook na de kerst is publiek niet welkom in ‘Ally Pally’, zo heeft de PDC zojuist bekend gemaakt, dus was er alleen op de openingsdag publiek welkom.