LIVE | Pérez tikt Räikkönen van de baan, Verstappen achter Mercedessen

Vrije training 1 Alleen Bottas in Toscaanse ochtend sneller dan Verstappen

13:33 Max Verstappen is het eerste Formule 1-weekend op Mugello begonnen met de tweede tijd in vrije training 1. In de Italiaanse zon ging alleen Valtteri Bottas (1.17,879) sneller rond dan de 1.17,927 van de Nederlander, hetzij nipt. Ook bij de jubilarissen van Ferrari zullen ze niet ontevreden zijn.