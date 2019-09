LIVE | Pérez raakt de muur, vrije training even stilgelegd

Tennisster Osaka naar finale in Osaka

13:03 Naomi Osaka heeft de finale bereikt van het toernooi in Osaka. Dat deed de Japanse voormalig nummer 1 van de wereld door de Belgische Elise Mertens te verslaan. Osaka, uiteraard luid bejubeld in de stad met diezelfde naam, had niet meer dan een uur nodig: 6-4 6-1. In de finale treft ze de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova.