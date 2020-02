LIVE | Perez duikt onder tijd Ricciardo, Hamilton oefent met pitstops

Ten Hag zag in 2007 al een vervelend Getafe; FC Twente onderuit in knotsgek tweeluik

10:16 Ajax gaat vanavond op bezoek bij Getafe voor de eerste zestiende finale in de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag is niet de eerste Nederlandse ploeg die de Spanjaarden tegenkomt in Europa. In 2007 trof FC Twente de Spaanse club uit en thuis. Na een spectaculaire wedstrijd strandden De Tukkers uiteindelijk. Ten Hag was toen assistent-trainer bij FC Twente.