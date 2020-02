LIVE | Oranje-schaatsers stellen teleur, Russen heersen met ‘clean-sweep’

World Cup CalgaryHet schaatscircus is neergestreken in Canada voor de World Cup in Calgary. Voor onder anderen Ireen Wüst, Thomas Krol, Patrick Roest en Kjeld Nuis zijn de wedstrijden deze dagen vooral een opwarmertje voor de WK-afstanden van volgende week in Salt Lake City. Mis vanavond niets van alle ontwikkelingen op de Olympic Oval in ons slowblog!