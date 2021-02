LIVE | Opnieuw treft Barney Nederlander op allesbeslissende dag Q School

Het is vandaag erop of eronder voor Raymond van Barneveld op de laatste dag van Q School. De vijfvoudig wereldkampioen moet bij de eerste acht eindigen om zo een Tourkaart af te dwingen voor de PDC. In dit liveblog houden we u op de hoogte over het verloop van de laatste dag van Barney op het kwalificatietoernooi in het Duitse Niedernhausen.