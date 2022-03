LIVE | Oorwassing voor Real Madrid, Memphis kan nog voor Nederlands tintje zorgen

Ajax-aanvoerder Tadic over rode kaart Antony: ‘Ik moest eigenlijk geel krijgen’

Dusan Tadic had met een goal een belangrijk aandeel in de zege van Ajax op Feyenoord (3-2). De aanvoerder viel ook op in de slotfase door ploeggenoot Antony, die schijnbaar geblesseerd was, naar de grond te werken met een duw. Het leek op toneelspel en dus kreeg Antony zijn tweede gele kaart en dus rood. ,,Ik moest eigenlijk geel krijgen, niet Antony”, aldus Tadic tegenover ESPN.

17:43