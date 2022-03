LIVE | Onzekerheid rond tweede vrije training in Djedda na mogelijke raketaanval

Na de dramatische dubbele uitvalbeurt in Bahrein, is Red Bull Racing naar Saoedi-Arabië gekomen om revanche te nemen. Max Verstappen zat in de eerste vrije training wel weer achter Charles Leclerc, hoe liggen de verhoudingen in VT2 onder het kunstlicht? Vanaf 18.00 uur verwachten we wat representatievere tijden en in dit liveblog mis je niets!